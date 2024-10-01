الاحتلال يغلق مدخل قرية كفر مالك بسواتر ترابية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، بالسواتر الترابية.

وذكرت مصادر محلية أن جرافة عسكرية لجيش الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لكفر مالك بالسواتر الترابية، ما يحول دون تمكن المواطنين من الدخول إلى القرية بالمركبات أو مغادرتها نحو القرى والبلدات المجاورة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي يشكل عقاباً جماعياً، من شأنه عرقلة خروج أهالي كفر مالك من القرية، لاسيما الحالات المرضية، أو عودة طلبة رياض الأطفال والمدارس والموظفين إلى منازلهم إلا عبر طرق بديلة أطول.