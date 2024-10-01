حزب الله يستهدف تحركات لجنود الاحتلال قرب الحدود مع فلسطين المحتلة

رام الله - وطن: أعلن حزب الله صباح اليوم الثلاثاء عن تنفيذعدة عمليات استهداف لجنود الاحتلال قرب الحدود اللبنانية مع اعلان جيش الاحتلال عن تنفيذه توغل بري في بعض المناطق.

ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وسهل الحولة شمالي فلسطين المحتلة.

واعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة "مسغاف عام" في إصبع الجليل التي أعلنها جيش الاحتلال مؤخراً منطقة عسكرية مغلقة.

كما أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا، اليوم، تحركاً وتجمعاً لجنود الاحتلال في موقع المطلة بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا جنوداً عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية.

وأفادت القناة 12 العبرية بسقوط نحو عشر قذائف صاروخية من مسغاف عام.

وأصدر حزب الله بياناً في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء قال فيه إنه استهدف تحركات لقوات الاحتلال قبالة بلدات حدودية لبنانية.

وأوضح البيان أن حزب الله استهدف جنوداً كانوا يقومون بـ"تحركات" في البساتين المقابلة للعديسة وكفر كلا. وقال مصدر مقرب من حزب الله إن الجنود كانوا "على الحدود مباشرة".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، قد قال إن الحزب مستعد لأي توغل بري إسرائيلي وسيتصدى له بقوة، وذلك في أول تصريح من مسؤول في حزب الله عقب مقتل نصر الله.