البرغوثي: عدوان الاحتلال يستهدف كامل لبنان وليس مناطق محدودة فقط

رام الله - وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي ان الاحتلال يستهدف في عدوانه كامل لبنان.

وقال البرغوثي في تعقيب صحفي وصل لوطن نسخة عنه ان ادعاءات جيش الاحتلال بأن عمليته العسكرية في لبنان محدودة، خداع وتضليل، وأن أهداف الحرب الإسرائيلية العدوانية تشمل لبنان بكامله.

وقال البرغوثي ردا على وزير الدفاع الأميركي أوستن "متى كان حق الدفاع عن النفس يعني غزو أراضي الدول الأخرى، و قصف عواصمها، وتوسيع و تكريس أطول احتلال في التاريخ البشري الحديث للشعب الفلسطيني؟"