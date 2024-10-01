6 شهداء نصفهم أطفال بقصف للاحتلال على مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

وطن: استشهد 6 لاجئين فلسطينيين نصفهم أطفال وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي المنشية المكتظ بالمدنيين بمخيم عين الحلوة، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مخيم عين الحلوة منذ عدوانه على لبنان.

وجاء القصف بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا الغارات على لبنان خلال 24 ساعة بلغت 95 شهيدا و172 جريحا.