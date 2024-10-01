الاحتلال يقتحم بلدات زيتا ورامين وعنبتا وينسحب من طولكرم مخلفا دمارا في البنية التحتية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة زيتا شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها الرئيسية، فيما نشرت دورياتها الراجلة في الأراضي الزراعية ومحيط الملعب والمنازل.

وأضافت أن جنود الاحتلال أجروا عملية تمشيط وتفتيش واسعة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات، بلدتي رامين وعنبتا شرقا، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية قبل انسحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت آليات الاحتلال برفقة جرافتين من النوع الثقيل اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيمها.

وأفادت مصادر صحفية باقتحام آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، واتجهت إلى أحيائها وتحديدا الشرقية منها، شرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد وهو الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بالمدينة، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

كما وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات إطلاق أعيرة نارية في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت بتجريف البنية التحتية في حارة المقاطعة وحارات الحمام والشهداء، في الوقت الذي تمركزت آلياتها في شارع الوكالة ومدخله الشمالي، وسط اندلاع مواجهات، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المخيم بعد خلع أبوابها، وقامت بتفتيشها واخضاع سكانها للاستجواب، فيما نشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية الكاشفة للمخيم.