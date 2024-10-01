صاروخ فرط صوتي من اليمن في اتجاه "تل أبيب": دخول أكثر من مليون ونصف مستوطن إلى الملاجئ

وطن: تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن في اتجاه "غوش دان" (تتكون من تل أبيب والوسطى وجزءاً صغيراً من المنطقة الجنوبية)، مشيرةً إلى سماع دوي انفجار قوي في "تل أبيب".

وفي إثر الاستهداف، فرّ أكثر من مليون ونصف مليون من المستوطنين في "غوش دان" إلى الملاجئ.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت "تل أبيب"، قبل أيام، مستخدمةً في ذلك صاروخاً بالستياً من نوع "فلسطين 2" الفرط صوتي، ومحققةً أهدافها بنجاح.