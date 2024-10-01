الاحتلال يصيب المطلوب عبد الحكيم شاهين وتختطفه خلال اقتحام مدينة نابلس

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، ما تسبب في اصابة المقاوم والمطلوب للاحتلال عبد الحكيم شاهين بالرصاص الحي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة اسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وأفاد الهلال الأحمر بان قوات الاحتلال تمنع طواقمها في نابلس من إسعاف مصاب داخل البلدة القديمة، وتحتجز الطاقم وتختطف المصاب

وقال مدير الإسعاف والهلال الاحمر في نابلس: إصابة "عبود شاهين" خطيرة جدا، ونحن لا ننفي أو نؤكد نبأ استشهاده

وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

كما اقتحم جيش الاحتلال أحياء رفيديا والمخفية، ومخيم العين غرب المدينة، واقتحم أحد المنازل بالمخيم وقام بتفتيشها واعتقل الشاب رمضان شاهين.