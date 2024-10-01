عدوان إسرائيلي على دمشق.. واستشهاد الإعلامية صفاء أحمد

وطن: أفاد مصدر عسكري سوري بشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر الطيران الحربي والمسيّر، من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق.

وقال: "تصدي وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وإسقاط معظمها".

كما أكد أنّ العدوان أدى إلى استشهاد 3 أشخاص مدنيين، وإصابة 9 آخرين بجروح، إلى جانب وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة.

وأفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا أنّ من بين الشهداء الإعلامية صفاء أحمد.

كذلك، أظهرت مشاهد اندلاع حريق في سيارة استهدفها العدوان الذي شنّه الاحتلال على المزة. وأفاد إعلام سوري بأنّ عناصر الإطفاء تتعامل مع الحريق.

المصدر: الميادين