الاحتلال يدمر البنية التحتية خلال اقتحام مدينة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم .

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، ترافقها جرافتان من نوع "D9"، وانتشرت في أحياء المدينة الشرقية، وفي محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وباشرت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية للشارع الرئيسي في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات اطلاق اعيرة نارية في المنطقة.