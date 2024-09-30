"حرب الابادة" في اليوم 361..الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على غزة ويقرر الدخول البري الى لبنان

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 361 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 41,595 والجرحى إلى 96,251 منذ 7 أكتوبر.

وذكرت مصادر طبية أن 20 شهيدًا ارتقوا وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة قرب كنيسة دير اللاتين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وغارة أخرى على حي الشجاعية شرق غزة.4

فيما تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري المدفعي والجوي على دولة لبنان، عبر عمليات قصف مُكثفة طالت مناطق متفرقة، لا سيما العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وشرق وجنوب لبنان.

من جانب آخر، قال مصدر أمني لبناني إن الجيش اللبناني أعاد انتشاره في نقاط حدودية نتيجة للتهديدات الإسرائيلية.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نستعد لغزو بري وشيك يركز على القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ361: