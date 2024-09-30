انخفاض أسعار المحروقات للشهر الثالث على التوالي

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر في محافظات الوطن.

وطرأ انخفاض على أسعار البنزين والسولار والكاز للشهر الثالث على التوالي، مع ثبات أسعار الغاز.

وانخفض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، بواقع 13 أغورة مقارنة مع أسعار شهر أيلول/سبتمبر، ليصل إلى 6.98 شيقلا. كما انخفض سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 13 أغورة أيضًا ليصل إلى 7.92 شيقلا.

وانخفض سعر لتر السولار 9 أغورات ليصل إلى 5.98 شيقلا، كما انخفض سعر لتر الكاز 9 أغورات أيضا ليصل إلى 5.98 شيقلا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ 15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ 30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ 70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ 280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المعلنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.