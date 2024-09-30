قصف مدفعي مكثف وأنباء عن بدء توغل بري إسرائيلي جنوب لبنان

وطن: قصفت المدفعية والدبابات الإسرائيلية بلدات الخيام وكفركلا والوزاني فيما يبدو أنها بداية اجتياح بري لجنوب لبنان، في الوقت الذي قرر جيش الاحتلال فيه إقامة منطقة عسكرية مغلقة شمالي إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن قصفا مكثفا من مدفعية الجيش من منطقة المطلة نحو الخيام جنوبي لبنان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نستعد لغزو بري وشيك يركز على القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن "الهدف من التوغل البري هو تطهير الحدود والسماح بعودة عشرات آلاف السكان".

ورسميا، أعلن جيش الاحتلال أنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في بلدة المطلة ومحيطها شمالي فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال "نعزز الدفاع على خط التماس ونستعد للمراحل المقبلة من القتال".

وأضاف أن قوات اللواء 188 أجرت تدريبات قرب الحدود الشمالية لرفع الاستعداد وحماية البلدات في الشمال.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة في ما يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب بلبنان.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الدخول البري إلى لبنان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأمني المنعقدة الآن.

كما ذكرت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جنود الاحتياط يتجمعون في نقاط شمال فلسطين المحتلة تأهبا لاحتمال تنفيذ مناورة برية بلبنان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤول أميركي اليوم الاثنين قوله إن إسرائيل أبلغت بلاده بأنها تخطط لشن عملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبا.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الحملة التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها الأخيرة ضد حزب الله عام 2006، وستركز على "تطهير" البنية التحتية لحزب الله لإزالة أي تهديد على الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة متوافقة مع الولايات المتحدة، وأن الطرفين تفاهما على عدم تكرار ما حدث بغزة في لبنان.

ونوه المسؤول الأميركي إلى أن إسرائيل قلصت خططها لغزو بري واسع لتركز على عملية تشمل فقط تدمير منصات إطلاق الصواريخ.

عمليات محدودة

من جهتها، نقلت "سي بي إس" عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن العملية البرية التي ستشنها جنوب لبنان وشيكة، وقد تبدأ الليلة.

وذكر مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستشن "عمليات محدودة" في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان.

كما أكد مسؤول أميركي آخر لشبكة "سي إن إن" أن إسرائيل قد تشن "قريبا" هجوما بريا محدودا على جنوب لبنان، لكنه تحدث عن "قلق" واشنطن من أن التوغل البري المحدود قد يتطور لعملية أكبر على المدى الطويل.

وقد نفذت قوات خاصة إسرائيلية بالفعل -حسب تصريحات مسؤول أميركي- عمليات توغل محدودة جنوب لبنان "لاستطلاع الأوضاع وتحضير الظروف لعملية برية".

وأشار ذلك المسؤول الأميركي إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى إقامة منطقة عازلة في المنطقة لضمان عودة سكانها إلى الشمال.

وتعليقا على التقارير الإعلامية بشأن عملية برية إسرائيلية "وشيكة" جنوب لبنان، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "على علم" بتلك التقارير، وإنه سيكون "مرتاحا" إذا توقفت العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله.

وكان وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت قد ألمح -في وقت سابق اليوم- إلى اعتزام الجيش تنفيذ اجتياح بري لجنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش يمارس ضغوطا على المستوى السياسي للتصديق على عملية برية في لبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات