حزب الله يعلن استهداف شمالي حيفا المحتلة بصواريخ "فادي 1"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الإثنين، شمالي مدينة حيفا، بصلية من صواريخ "فادي 1"، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وأكد حزب الله أيضاً أنّ هذه العملية تأتي رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

و أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 10 صواريخ (على الأقل) من لبنان على وسط الجليل وحيفا.

ودوت صفارات الإنذار في المنطقة، وفي مستوطنة "كريات آتا" الواقعة في شمالي شرقي حيفا، حيث اندلع حريق نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان فيها.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنة "كفر جلعادي" الإسرائيلية بصاروخ "نور"، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدامه هذا النوع من الصواريخ، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واستهدف حزب الله، بالأسلحة الصاروخية، تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "يفتاح"، مصيباً إياه بصورة مباشرة، وآخر في "بيت سيدا"، بينما استهدف تجمّعاً ثالثاً في مربض "الزاعورة" بصلية صاروخية.

أما في ردّه على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان، فقصف حزب الله مستوطنات "كابري" و"ساعر" و"جيشر هزيف" ومدينة صفد المحتلة، مستهدفاً كلاً منها بصلية ‏صاروخية.

كما استهدف قاعدة "الناعورة" بصلية من صواريخ "فادي 2"، قوة مشاة إسرائيليةً في موقع "الصدح"، بقذائف المدفعية، محققاً إصابات مباشرة فيها. ‏