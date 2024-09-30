"الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة عين الدلب إلى 45 شهيداً و70 جريحاً

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة عين الدلب في مدينة صيدا جنوبي لبنان إلى 45 شهيداً و70 جريحاً. فيما تتواصل عملية رفع أنقاض المبنى بحثاً عن مفقودين.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة في قصفه مبنىً سكنياً كاملاً يؤوي نازحين لبنانيين في منطقة عين الدلب، أمس الأحد.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية في الجنوب اليوم، باستشهاد جندي في الجيش اللبناني متأثّراً بجروحه من جرّاء استهداف مسيرّة إسرائيلية درّاجة نارية قرب حاجزٍ للجيش في منطقة الوزاني.

وقال الجيش في بيان إنّ الجندي استشهد باستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز العمرة-الوزاني التابع للجيش.

وأشارت المصادر إلى أنّ منطقة الخردلي تتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف حالياً.

كما لفتت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين في مدينة الهرمل البقاعية في الساعات الماضية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بسقوط قذيفة مدفعية بعد ظهر اليوم، قرب خزّان المياه التابع لقرية سردا في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

فيما استهدفت مسيّرة بثلاث غارات مفترق بلدتي الخيام والوزاني، وأطراف بساتين سردا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى.

وقبل ساعات، نعت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، قائدها في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج الشهيد فتح شريف - أبو الأمين، وذلك بعد عملية اغتيال إسرائيلية، طالته وزوجته وابنه وابنته، بغارة جويّة استهدفتهم جميعاً في منزلهم في مخيّم البص في الجنوب اللبناني.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد زفّت أيضاً 3 من مقاتليها شهداء، فجر اليوم الاثنين، في إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت بعد منتصف ليل أمس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، مستهدفاً مختلف المناطق في الجنوب والبقاع. وآخر الاعتداءات كان غارة إسرائيلية استهدفت معبر جديدة يابوس السوري الحدودي مع لبنان صباح اليوم.

المصدر : "الميادين"