حزب الله يستهدف مستوطنة "كفر جلعادي" بصاروخ "نور".. ويحقق إصابات مباشرة بالجنود في مواقع أخرى

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، الاثنين، مستوطنة "كفر جلعادي" الإسرائيلية بصاروخ "نور"، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدامه هذا النوع من الصواريخ، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واستهدف حزب الله، بالأسلحة الصاروخية، تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "يفتاح"، مصيباً إياه بصورة مباشرة، وآخر في "بيت سيدا"، بينما استهدف تجمّعاً ثالثاً في مربض "الزاعورة" بصلية صاروخية.

أما في ردّه على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان، فقصف حزب الله مستوطنات "كابري" و"ساعر" و"جيشر هزيف"، مستهدفاً كلاً منها بصلية ‏صاروخية.، ومؤكداً تحقيق إصابات.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وفي وقت سابق الاثنين، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، وقاعدة "الناعورة" بصلية من صواريخ "فادي 2".

كما استهدفت قوة مشاة إسرائيليةً في موقع "الصدح"، بقذائف المدفعية، محققةً إصابات مباشرة فيها. ‏