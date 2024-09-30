اعتقال شاب خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على رنتيس

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، قرية رنتيس شمال غرب رام الله، وحاصروا شابا في أرض زراعية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا آخر وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا أرضا زراعية في منطقة "التين الشامي" في القرية، وحاصرت شابا فيها قبل أن يتصدى المواطنون لهم، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال تأمينها لهجوم المستوطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أسامة رسمي رياحي (40 عاما)، خلال المواجهات.