الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعلن تضامنه مع المنظمات النسوية اللبنانية ويطالب المجتمع الدولي بوقف العداون الاسرائيلي

وطن: أعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن وقوفه وتضامنه مع المنظمات النسوية اللبنانية ضد الهجمة الوحشية التي تتعرض لها من قبل جش الاحتلال، ويرفع صوته عاليا من أجل وقف العدوان الآثم مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بوقف المذبحة وسياسة الأرض المحروقة بموجب القانون الدولي لأننا نواجه عدوا واحدا ونحن واثقون بقدرة الشعب اللبناني على مواجهة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه ورده على أعقابه ومنعه من تحقيق أهدافه التوسعية.

يتابع بيان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومعه النساء الفلسطينيات في داخل الوطن وخارجه في بيان وصل وطن نسخة منه، إن الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على لبنان، وقيامه بالقصف الوحشي بالصواريخ التي تحمل أطنان من المتفجرات أدت إلى قتل آلاف اللبنانيين واللبنانيات معظمهم من المدنيين الآمنين وإلى تدمير البنايات السكنية على رؤوس ساكنيها وخاصة في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق الجنوب وبعلبك مما تسبب في هجرة ونزوح مئات الآلاف من المواطنين بحثًا عن الأمان وعن الملاذ الآمن رغم أنه أصبح ليس من مكان آمن في لبنان وهو ما يؤكد على إصرار حكومة الإرهاب الصهيونية ورئيسها المجرم نتنياهو على التصعيد ومواصلة ارتكاب المجازر وتفجير المنطقة والتهديد بحرب إقليمية ستكون بنتائجها كارثة على المنطقة، في ظل الصمت الدولي والعجز العربي الذي يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه لتحقيق مآربه المعلنة في احتلال المزيد من أراضي لبنان الحبيب.

إن الحرب الهمجية على لبنان تتم بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة وارتكاب المجازر المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك تنفيذه خطة الحسم في الضفة الغربية في إطار نظام الفصل العنصري مستمرا في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات إلى جانب ممارساته العدوانية والعنصرية في القدس العاصمة ومواصلته تهويدها وتفريغها من سكانها، كل ذلك يدل أن معركتنا مع الاحتلال واحدة.



