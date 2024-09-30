وزير الثقافة يزور جمعية إنعاش الأسرة بمدينة البيرة

وطن: زار وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الإثنين، جمعية إنعاش الأسرة في مدينة البيرة، والتقى رئيسة الجمعية ريم مسروجي، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة، روبين الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، للاطلاع على دور الجمعية في دعم المشهد الثقافي الفلسطيني، والتأكيد على تعزيز التعاون الثقافي بين الوزارة والجمعية.

وأكد الوزير حمدان خلال الزيارة على الدور الهام الذي تقدمه الجمعية في دعم الثقافة الفلسطينية، خاصة جهودها المبذولة فيما يتعلق بالتراث وأهمية الحفاظ على التطريز الفلسطيني، وتعزيزه، وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، وبحث آلية دمج التطريز التقليدي مع الحداثة.

وشدد الوزير حمدان على دعم الوزارة لهذه المؤسسات الثقافية الرائدة، موضحاً أن الوزارة تسعى لخلق شراكات قوية وحقيقية مع هذه المؤسسات، مثمناً جهود الجمعية لما تقوم به على الصعيد الثقافي الذي يتمثل باحتضان متحف التراث، وتأسيس مجلة "التراث والمجتمع" التي توثق التراث الفلسطيني، بالإضافة لأرشيف الجمعية الذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة في نضالات الشعب الفلسطيني والتراث الفلسطيني ومكوناته.

وأطلعت مسروجي الوزير حمدان على أهداف الجمعية التي تأسست من أجلها، ورؤيتها ورسالتها، وأبرز برامجها التي تنفذها، وكذلك أبرز الجهود التي تبذلها الجمعية على الصعيد الثقافي، وبما يتعلق بحماية الهوية الفلسطينية، وتعزيز الثقافة الفلسطيني، ورفع الوعي حول الهوية والتراث.



وشملت الزيارة جولة داخل متحف التراث الفلسطيني، وتم التعرف على مقتنياته.