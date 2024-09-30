شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء 1/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

شارع بيرزيت القديم والمجاورين , عمارة الجولان والمجاورين , حي السلامية , إسكانات الأقصى والمجاورين , جمعية إنشاء الأسرة – سردا والمجاورين , سردا كاملا , إسكان الاتحاد والمجاورين , الحي الدبلوماسي ، إسكان نقابة المهندسين والمجاورين ، إسكان الشرطة ، إسكان ربوع سردا والمجاورين ، المكتبة الوطنية والمجاورين ، مزايا مول والمجاورين ، أيكون مول والمجاورين ، إسكان سردا هايتس والمجاورين ، دار الحياة للطباعة والنشر والمجاورين ، أستوريا مول والمجاورين ، مستشفى جبل النجمة والمجاورين ، ضاحية الغدير والمجاورين ، أجزاء من أبو قش وتشمل أول البلد من جهة سردا ، جي البساتين والمجاورين ، إسكان الوحدة والمجاورين ، حديقة رام الله والمجاورين ، عمارة السفينة والمجاورين ، عمارة فالكون والمجاورين ، مجمع باسم عايش والمجاورين ، عمارة ليوان والمجاورين ، عمارة أبراج النجوم والمجاورين ، سوبرماركت الشني والمجاورين ، سوبرماركت السوداني والمجاورين ، أجزاء من حي المحاسرة وتشمل مدارس النجاح والمجاورين ، مزرعة النجار والمجاورين ، دائرة مياه الضفة الغربية والمجاورين ، ملحمة ومشاوي السلمي والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.