شركة البركة للتأمين الإسلامي وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمينية

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الاسلامي وجامعة الخليل اتفاقية تقديم خدمات تأمينية تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري، ورئيس الجامعة الدكتورة رغد دويك "حيث تُعتبر أول امرأة فلسطينية تتولى منصب رئاسة جامعة فلسطينية"، وعضو مجلس الأمناء جودي أبو سنينة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية محمد زياد الجعبري، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين المهندس عوض الله إبراهيم عواد والمدير العام عبد الحكيم قاسم، ومدير منطقة الجنوب نضال عمرو ومدير فرع الخليل محمد إغريب وأعضاء من الإدارة التنفيذية لشركة البركة، وذلك في مقر الجامعة في مدينة الخليل، حيث جرت مراسم التوقيع حيث شملت الاتفاقية تقديم خدمات تأمينية تشمل التأمين الصحي والتأمينات العامة، وكذلك تأمين السيارات.

من جهته، قال المدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم: "إن أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة عريقة بحجم جامعة الخليل ما هو إلا دليل على الثقة التي تحظى بها شركة البركة من قبل الشركات والمؤسسات، لما تتميز به من تقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي احتياجات كافة القطاعات في فلسطين.

وأضاف قاسم: "أن هذه الاتفاقية هي بمثابة حلقة في سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كبرى المؤسسات والشركات في فلسطين. وقدم شكره لرئيس مجلس الأمناء نبيل الجعبري لدوره في تمييز هذا الصرح التعليمي الكبير وخدمة التعليم العالي في فلسطين.

من جهته أشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور نبيل الجعبري بطواقم شركة البركة، وعبر عن اعتزازه بهذه الاتفاقية وحرص الجامعة على التعاون والعمل مع شركة البركة لتوفير أفضل الخدمات التأمينية للجامعة والعاملين فيها وفق القواعد المهنية والقانونية السليمة وبأعلى المواصفات والمعايير، وبما يضمن المحافظة على مصالح وحقوق الجامعة والعاملين وشركة التأمين على حد سواء.



وأشار الجعبري إلى إمكانية ورغبة الجامعة في دعم الأبحاث العلمية وبرامج التأمين وخصوصاً الزراعية، والتركيز على تطوير هذا الجانب والاستفادة من خبرة الشركة وذلك لكون التأمين الزراعي أحد منتجات الشركة المتميزة. وأيضا تعزيز التعاون المشترك مع شركة البركة وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات متنوعة وذلك عبر فتح آفاق التعاون الاستراتيجي والدائم.

علماً بأن جامعة الخليل تأسست عام 1971م، وبذلك اعتبرت أول مؤسسة علمية ينبثق منها التعليم الجامعي في مدينة الخليل خاصة وفلسطين عامةً، وتقدم الجامعة خدماتها التعليمية من خلال توفير فرص متساوية لجميع الطلبة، وتقديم برامج أكاديمية متطورة، وتوفير بيئة داعمة للتعلم والتعليم الهادف والمحفز، بهدف تخريج طلبة متميزين ومبدعين وقادرين على التعلم الذاتي والمستمر والهادف.