تحت شعار "دمي فلسطيني" .. موظفو البنك الوطني يطلقون مبادرة للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة

وطن: بالتعاون مع بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، أطلق موظفو البنك الوطني مبادرة للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة تحت شعار "دمي فلسطيني"، حيث تم تخصيص ثلاثة أيام على التوالي لتواجد العيادة المتنقلة المختصة بسحب الدم في مقرات إدارة البنك الوطني العامة بمختلف بناياتها.

وتعليقا على ذلك، ثمن الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل مؤازرة موظفي البنك الوطني لأهالي قطاع غزة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس انتمائهم الوطني والإنساني العالي، شاكرا جهود وزارة الصحة الفلسطينية بإطلاق حملة شاملة لهذه الغاية.

والجدير بالذكر، أن بنك الدم المركزي سيفحص وحدات الدم التي جمعها من الموظفين المتبرعين ليسلمها لمؤسسة رحمة التي ستتكفل بنقلها الى المستشفيات ومراكز العلاج في قطاع غزة، لتلبية الحاجة الصحية الملحة من زمر الدم المختلفة.