"الديمقراطية": حرب الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع تهدف إلى إفراغه من سكانه

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية إن حرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والأرض المحروقة، التي تشنها قوات الاحتلال والغزو الفاشي في شمال قطاع غزة، تهدف إلى إفراغه من سكانه، وتهجيرهم إلى جنوب القطاع، وتحويل الشمال إلى «منطقة آمنة» لحدودها، والشروع بزرع المستوطنين في أرجائه، لتبرير إدامة الاحتلال، بذريعة الدفاع عن النفس.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه إنه في الوقت الذي يدّعي فيه رئيس حكومة الاحتلال الفاشي أن الهدف من حربه ضد لبنان ومقاومته هو إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة تقوم قواته في شمال القطاع، بحرب يومية شرسة ضد أهلنا لإفراغ المنطقة من سكانها، وتحويل أكثر من مليون مواطن فلسطيني إلى نازحين، وحشرهم في الجنوب، والضغط عليهم بكل الوسائل، من القتل الجماعي إلى التجويع والتعطيش، لإرغامهم على الهجرة من القطاع، والشروع في رسم مستقبله السياسي والديموغرافي بما يخدم مشروع دولة إسرائيل الاستعمارية الكبرى.

وأكدت الجبهة الديمقراطية ثقتها العالية بقدرة شعبنا في القطاع على الصمود، ودعت عواصم العالم، وشعوبه، ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى الالتفات إلى ما يجري في شمال القطاع، حيث يقوم الاحتلال بالتستر على مشاريعه الاستعمارية بتصعيده الدموي ضد شعب لبنان وسكانه، مرتكباً في ذلك أبشع الجرائم ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني في سياق الحرب نفسها التي يقرع، رئيس حكومة الاحتلال، طبولها كل يوم في تصعيد متزايد.