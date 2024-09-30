نعيم قاسم: المقاومة جاهزة للمواجهة البرية مع العدو وقد اعددنا العدة لذلك و"اسرائيل" لم تستطع ضرب قدراتنا العسكرية

رام الله - وطن للانباء: أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ان المقاومة جاهزة للمواجهة البرية مع العدو، مؤكدا ان "النصر حليفنا ونحتاج بعض الصبر اما العدة فقد اعددنا ما لدينا".

وقال قاسم في كلمة له ظهر اليوم "سنختار امينا عاما للحزب في اقرب فرصة وبحسب الالية المعتمدة للحزب ونملأ القيادات بشكل ثابت وكونوا على ثقة ان الخيارات ستكون سهلة لانها واضحة."

واضاف قاسم ان "المصاب جلل يا اهلنا ونحن نعمل كل ما في وسعنا ونعالج الاغتيال للكوادر بالكوادر البديلة ولم تستطع اسرائيل ضرب قدراتنا العسكرية وهذا حلم لم يصلوا ولن يصلوا اليه وقدرتنا متينة وكبيرة."

وتابع "لدينا الجهوزية الكاملة ومستمرون، و نحن واثقون بكم يا اهل التضحية والفداء وسنفوز كما فزنا في تموز 2006."

وتابع قاسم "ترتكب "إسرائيل" المجازر في كل مناطق لبنان وتعتدي على المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وطواقم الإسعاف".

واضاف "إذا اعتقدت "إسرائيل" أن يدها المفتوحة دولياً وتصميمها على العدوان سيوصلها لأهدافها فهي واهمة."، مؤكدا ان حزب الله مستمر باهدافه وميدان الجهاد وستتابع منظومة القيادة والسيطرة بالمتابعة والخطط البديلة التي وضعها السيد نصرالله نحن نتعامل معها والجميع حاضر في الميدان."

واضاف قاسم "رغم فقدان بعض القادة والاعتداء على المدنيين والاعتداءات لن نتزحزح عن مواقفنا الصادقة والشريفة وستواصل المقاومة الاسلامية مواجهة العدو الاسرائيلي مساندة لفلسطين ودفاعا عن لبنان."

واضاف "ما نقوم به هو الحد الادنى وسنقوم بمتابعة المعركة حسب الخطط المرسومة."

وعن اغتيال نصر الله قال قاسم " فقدنا اخا عزيزا وقائدا محبا للمجاهدين يأنس بهم ويأنسون به رقيق القلب بعوائل الشهداء والجرحى والاسرى هو محبوب الجماهير وعشاق الحرية وفلسطين سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".

واضاف "أكتب إليكم في أمضّ وأفجع لحظات عمري فقد فقدنا أخاً وحبيباً وأباً السيد حسن نصر الل"ه.

ونفى قاسم مزاعم الاحتلال بشأن وجود اجتماع يضم 20 قائدا وقت اغتيال نصر الله.



