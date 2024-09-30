“الديمقراطية” في وداع الشهيد حسن نصر الله: رمز المقاومة وأحد أعمدة النضال في وجه الاحتلال

وطن: اكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان اغتيال القائد حسن نصر الله ورفاقه الشرفاء، أكبر من جريمة نكتفي بإدانتها، بل هو عمل جبان تقصد من وراءه العدو الإسرائيلي، ومعه الولايات المتحدة أن يذهب بعيداً في حربه المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني واللبناني الشقيق، بهذه المنطقة باعتقاد واهم أن فداحة الخسارة وعظمتها سوف تتغلب على إرادة المناضلين وعلى إرادة الثبات والصمود.

وقال المكتب السياسي في بيان وصل لوطن نسخة عنه "ليكن حدث الاستشهاد الكبير محطة، نختبر فيها إرادتنا واستعدادنا نحو المزيد من المواجهة المفتوحة مع العدو، وليكن استشهاده، حافزاً جديداً للسير إلى الأمام نحو النصر".

تقدم المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، عزاءه الخالص إلى شعبنا الفلسطيني، باستشهاد القائد الكبير حسن نصر الله، أحد أهم شركائه في خندق النضال، كما تقدم بعزاءه الخالص إلى الشعب اللبناني، الذي افتقد باستشهاد نصر الله، قائداً وطنياً، صنع للبنان موقعه المميز في الخارطة العالمية، حريصاً على حريته واستقلاله وسيادته وكرامته الوطنية.

كما تقدم المكتب السياسي خالص العزاء إلى المقاومة الإسلامية في لبنان التي شكلت واحدة من أبرز حركات المقاومة في العالم، ضد الشر المتمثل في الاستعمار والصهيونية والتوحش الأميركي

كما تقدم المكتب السياسي خالص العزاء إلى حزب الله بقيادته، ومقاوميه، ومناضليه، الذي بنى للبنان مجداً نضالياً، وجعل منه أحد محاور الصمود الفاعلة في منطقتنا، كما يقدم خالص العزاء إلى العائلة الكريمة، للراحل الكبير، والشهيد سماحة السيد حسن نصر الله، مدركين حجم الألم الذي أوجعها برحيله غدراً، كما أوجعنا وأوجع شعبنا، وأوجع كل شريف على هذه الأرض.