"الديمقراطية" تعزي الجبهة الشعبية باستشهاد عضو مكتبها السياسي محمد عبد العال ورفاقه

وطن: قدمت الجبهة الديمقراطية العزاء إلى قيادة الجبهة الشعبية باستشهاد عضو مكتبها السياسي محمد عبد العال وعدد من رفاقه، في الجريمة النكراء لقوات الاحتلال في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان استشهاد الرفيق محمد عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ورفاقه، يأتي في خضم معركة المواجهة ضد آلة الاحتلال الفاشي، ليؤكد الوحدة النضالية، المعمدة بالدم، بين الشعبيين اللبناني والفلسطيني، ومقاومتهما، في مواجهة للعدو الواحد والمشروع الاستعماري الفاشي-الإمبريالي -الأميركي، والصهيوني، الذي يستهدف تصفية قضية شعبنا الفلسطيني وتركيع شعوب المنطقة وقواها التحررية، ليشدد قبضته عليها، ويعيد صياغتها وصياغة المعادلات السياسية فيها، ليدمج دولة الاحتلال، و تتسيد فيها على شعوبنا، في إطار حلف إمبريالي، عربي، إسرائيلي-أميركي.

وقدمت الجبهة الديمقراطية عزاءها إلى عموم أعضاء الجبهة الشعبية، وعوائل الشهداء الأبرار، وإلى عموم أبناء شعبنا الفلسطيني، على طريق انتزاع الحرية والاستقلال والعودة.