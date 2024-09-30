حمدي فرّاج يكتب لوطن: قد يتأخر النصر الذي و عدتنا به ، لكن السلام اصبح من المستحيلات

بإغتيالك يا سيدنا ، أدخلتنا ، و معنا جماهير الامة المتطلعة نحو تحرير فلسطين ، مرحلة غم سوداء قاتمة سيدها الحزن و الفجيعة ، مجبولة بمشاعر الانكار و الرفض و عدم التصديق ، لا نتمنى ابدا ان تطول ، فالخسارة تتعدى اغتيال قائد عروبي عند المذبح إياه ، مذبح فلسطين ، بل قل عشتارة كنعانية ، جرمقا فلسطينيا ، جبل شيخ سوري ، هرما مصريا ، دجلة عراقيا ، أرزة بحجم لبنان . عوّدتنا ان تطل علينا على مدار عقود بكلام ليس كبقية الكلام ، و خطاب ليس ككل الخطابات ، و زعيم ليس كبقية الزعماء ، تشحننا بطاقة إيجابية مذهلة ، تخاطبنا حيث يجب ان تخاطبنا ، من عقولنا ، متجاوزا الدين و الطائفية و العنصرية ، رغم عباءتك الواسعة و لحيتك الجليلة و عمامتك السوداء . ديدنك نصرة الفقراء و المظلومين و بيت العنكبوت ، و لهذا انتصرت لغزة منذ يومها الأول ، حتى يومك الأخير من رمقك الأخير . و كأنما أردت لدمك الشريف أن يمتزج بدمها ، ليصبح من المستحيل بعد ذلك ان ينجح أحد مهما اوتي من خبث الثعالب و خسة المآرب ان يبطل او يفسد هذا المزيج الطاهر لعشرات العقود القادمة .

لم نراك يا سيد المرحلة انسانا عاديا حين تصنًّف كقائد او زعيم مقارنة مع بقية زعمائنا ، الحاليين و الراحلين ، كنت شبه موسوعة فكرية تاريخية دينية لغوية أخلاقية كفاحية ، بمعنى آخر ، كنا نراك حريصا ان تهتم بعقلك و شؤون عدو الامة ، كأكثر من أي خبير في "الشؤون الإسرائيلية" التي تعج بهم الساحة . لكنك في الوقت نفسه ، لم تكن نبيا و لا خارقا او "سوبرمان" ، ولدت كما ولدنا ، و أكلت مما أكلنا و تعلمت في مدرسة من مدارسنا و تزوجت كما تزوجنا و عشت ويلات الاحتلال كما عشنا و انتفضت عليه كما انتفضنا .. الخ ، و ها انت اليوم تمضي كما مضى المئات من الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال . نسوق هذا لتخفيف وطأة فجيعتنا ، و تقصير فترة سواد أيامنا من بعدك ، على ان هذه الامة قادرة على انجاب المئات ليكموا الطريق الذي مشيت ، فكفيت ووفيت . في مثل هذا اليوم الذي فيه ارتحلت ، قبل 54 سنة ، فجعنا بارتحال زعيم عروبي آخر هو الخالد فينا جمال عبد الناصر ، عشنا خلالها فراغا طويلا و خواءا مغثا ، حتى جئت يا سيد المقاومة ، لكنا لا نريد لأجيالنا القادمة ان تنتظر خمسين سنة أخرى لمجيء سماحة سيد جديد .

بارتحالك الابدي يا سيد روحنا ، المتطلعة نحو التحرر و الانعتاق ، قد يتأخر "النصر" الذي و عدتنا به ، لكن "السلام" مع هذا الاغتيال ، اصبح في رابع المستحيلات .

(أسرجت خيلك في الجنوب لأجل عزك في الحياة / و عدوت فيها مشرّقا ومغرّبا ..فإليك تنتسب الجهات / أيقظتنا من نومنا ، قد كاد يقتلنا السبات / و وعدتنا .. وصدقت حين وعدتنا .. إذ قلت إن النصر آت ) الشاعر السوري عمر الفرا .