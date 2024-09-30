خارجية الاحتلال تعلن رفض وقف اطلاق النار وتشترط نزع سلاح حزب الله

رام الله - وطن: أعرب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس عن رفض مقترح التسوية مع حزب الله، معربا عن رفض حكومته وقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله "نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ولن نوافق على وقف إطلاق النار".

ووضع كاتس شروطا لوقف اطلاق النار تتضمن نقل حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه.

في غضون ذلك نقل موقع واللا العبري عن مصدر أمني قوله "نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري"، مضيفا "نعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة".

وأكد المصدر ان "القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان" مشيرا ان الغزو البري للبنان يهدف إلى إبراز قوة الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.