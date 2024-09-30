دعماً لغزة ودفاعاً عن لبنان.. حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع "الصدح"

وطن: استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية - حزب الله، فجر اليوم الاثنين، قوة مشاة إسرائيلية في موقع "الصدح" بقذائف المدفعية، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة. ‏دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه

11 عملية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

وأمس الأحد، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، 11 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، شملت استهداف: معسكر "أوفيك"، مستعمرات "المنارة"، "ساعر"، "روش بينا"، "شتولا"، "سونوبار".

كما استهدفت المقاومة موقعي "راميا" و"السماقة" ومعسكر "ألياتكيم" وقاعدة "زوفولون"

وتأتي هذه العمليات إسناداً لغزة ودفاعاً عن لبنان، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.