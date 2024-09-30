بينهم قائدان.. الجبهة الشعبية تنعى 3 شهداء في عدوان الاحتلال على الكولا في بيروت

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 من شهدائها بينهم قائدان، فجر اليوم الاثنين، والذين ارتقوا إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكولا في بيروت.

والشهداء هم: القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، القائد عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، والشهيد الرفيق عبد الرحمن عبد العال.

وعاهدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع قادتها الشهداء كل شهداء شعب فلسطين والأمة، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى "كنس الاحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".

واستهدفت طائرات الاحتلال منتصف ليل الأحد - الاثنين، في غارة شقة سكنية ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، وهو العدوان الأول الذي يستهدف العاصمة منذ بداية الحرب.