"حرب الابادة" في اليوم 360..الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على غزة ولبنان واليمن

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 360 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 41,595 والجرحى إلى 96,251 منذ 7 أكتوبر.

وتستهدف الغارات الجوية الإسرائيلية مختلف مناطق القطاع، مع قصف شمالي غزة وشواطئ مدينة بيت لاهيا.

وفي لبنان، يواصل الاحتلال استهداف المدنيين بالغارات الجوية في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، حيث سقط 33 شهيدًا و195 جريحًا يوم السبت، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

كما تشهد اليمن استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث قُتل 4 أشخاص وأصيب 29 آخرون في محافظة الحديدة، في محاولة لردع الموقف اليمني الداعم للمقاومة الفلسطينية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ360: