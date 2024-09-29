شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,595 مواطنا، وإصابة 96,251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.