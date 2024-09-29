المقاومة الإسلامية في العراق تضرب أهدافاً للاحتلال في فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الأحد، استهدافها، بالصواريخ، هدفين هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الصواريخ.

وفي عملية أخرى منفصلة، استهدفت المقاومة بسرب من الطائرات المسيّرة هدفين منفصلين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي عملية منفصلة أيضاً، نفّذت المقاومة هجوماً بواسطة الطيران المسيّر طال هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة في بياناتها، أنّ العمليات جاءت استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وتشدّد المقاومة على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وبذلك، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق 4 عمليات الأحد، إذ كانت قد أعلنت، في وقتٍ سابق، توجيهها ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي، بواسطة الطيران المسيّر، في المستوطنة نفسها.

ونشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية في العراق مشاهد منفصلة للعمليتين في "إيلات"، توثّق إطلاق الطيران المسيّر في اتجاه "إيلات" خلال وقد أظهرت المقاطع في مشاهد الأولى صورة الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله خلال عملية الإطلاق.