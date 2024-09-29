صاروخ بالستي أطلق من لبنان في اتجاه حيفا.. وأكثر من مليون مستوطن يهربون إلى الملاجئ

وطن: أقرّت إذاعة "جيش" الاحتلال بأنّ صاروخاً بالستياً أرض - أرضا أطلق من لبنان في اتجاه حيفا، شمالي فلسطين المحتلة، الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أنّ صفارات الإنذار دوّت في حيفا و"الكريوت"، مؤكدةً هروب أكثر من مليون مستوطن إلى الملاجئ.

وأكدت مصادر لبنانية أنّ صليات صاروخية أُطلقت في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث "دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات واسعة في الجليل الغربي وصولاً إلى حيفا وخليجها".

وتعرّضت، السبت، القدس المحتلة لقصف صاروخي من لبنان، إذ أكدت وسائل إعلام عبرية سماع دوي انفجار كبير في القدس المحتلة، وسقوط صاروخ في بؤرة "معاليه أدوميم" الاستيطانية شرقيّها.

وأفاد الإعلام العبري بوقوع أضرارٍ في أحد "المباني في ضواحي القدس"، وانقطاع التيار الكهربائي" عن جزء منها، واندلاع حريق.

وتحدّثت بعض التقارير العبرية عن أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان أصاب قاعدة لـ"جيش" الاحتلال في "معاليه أدوميم"، حيث نشبت حرائق.