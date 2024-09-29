4 شهداء جراء عدوان الاحتلال على مدينة الحديدة اليمنية

وطن: اعلنت وزارة الصحة في صنعاء، استشهاد 4 وإصابة 29 آخرين في العدوان الإسرائيلي على الحديدة غربي اليمن.

وكان نفذ طيران الاحتلال الحربي مساء اليوم الأحد، عدوانا جديدا على ميناء الحُديدة اليمني على البحر الأحمر، هو الثاني في غضون 3 أشهر.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن الاحتلال شن عدوانا على مدينة الحُديدة استهدف ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب للكهرباء.

وأفادت مصادر يمنية بأن الغارات الجوية على الحديدة تسببت باحتراق خزان للنفط في ميناء الحُديدة.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن سلاح الجو نفذ غارات على ميناء الحديدة.

فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن الهجوم على اليمن تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي.

وفي العشرين من يوليو/ تموز الماضي، استهدفت غارات جوية مدينة الحديدة استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء، وأسفر العدوان في حينه عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة 83 آخرين، حسب الإحصاءات الرسمية.

وقبل أسبوعين، أطلقت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، صاروخا باليستيا "فرط صوتي" على مدينة يافا المحتلة، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا".