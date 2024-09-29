مستوطنون يهاجمون خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، خيام المواطنين في خربة الفارسية، بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا خيام المواطنين، وسط ترهيبهم وتهديدهم، كما حاولوا سرقة مواشيهم.

ويشهد تجمع الفارسية اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم وسرقة وتخريب ممتلكاتهم، كما تشكل الاعتداءات في مناطق الأغوار مخاطر كبيرة على حياة المواطنين، علما أن معظمها يجري بحماية قوات الاحتلال.