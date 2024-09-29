المقاومة الإسلامية في لبنان تزفّ القائد علي كركي شهيداً

وطن: زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان إلى أهل المقاومة والشهداء القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي، "أبو الفضل"، الذي استُشهد مع كوكبة من المجاهدين، في الغارة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، رفقة الأمين العام لحزب الله، الشهيد حسن نصر الله.

وتولّى الشهيد كركي قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عام 1982، وقاد كل المواجهات البطولية للمقاومة ضدّ جيش الاحتلال وشارك فيها، كما أشارت المقاومة في بيان أصدرته الأحد.

وأدّى الشهيد القائد دوراً تاريخياً في تحرير الجنوب اللبناني عام 2000، وفي نصر تموز عام 2006، كما أنّه كان مسؤولاً بصورة مباشرة وميدانية عن قيادة جبهة الجنوب، بكلّ محاورها ووحداتها في الجبهة المساندة للمقاومة في قطاع غزة، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى شهادته.

فلسطينياً، أكدت لجان المقاومة في فلسطين ثقتها أنّ ثمن هذه دماء الشهيد القائد في حزب الله "سيكون نصراً إلهياً وهزيمةً مذلةً وانكساراً للمشروع الصهيوني، ولكل المراهنين الحالمين والغارقين في الوهم الإسرائيلي".

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان زفّت السيد نصر الله، شهيداً عظيماً على طريق القدس وفلسطين، مُعاهدةً إياه أن تواصل جهادها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإسناد غزة وفلسطين، والدفاع عن لبنان وشعبه.