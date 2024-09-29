مستوطن ينصب خيمتين فوق أراضٍ في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: نصب مستوطن، اليوم الأحد، خيمتين فوق أراضٍ في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو بلدية الخضر إبراهيم موسى، بأن مستوطنا نصب خيمتين، وخزانات مياه في أراضٍ بمنطقة "شعب العجل" غرب البلدة، تعود لاحد المواطنين، بهدف إقامة بؤرة رعوية.

يشار الى ان المستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، من هجمتهم الاستيطانية في بلدة الخضر ومحافظة بيت لحم بشكل عام، تمثل بالاستيلاء على أراضٍ شاسعة لإقامة مستوطنة في منطقة "المخرور" من أراضي بلدة بتير، إضافة الى توسيع بؤر أخرى.