بنك الاسكان وانجاز فلسطين يتعاونان لتمكين الشباب الفلسطيني في "ابداعات شبابية"

وطن: في اطار رؤية مؤسسة انجاز فلسطين لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات وصنع التغيير الايجابي في مجتمعاتهم، قام بنك الاسكان برعاية مبادرة "ابداعات شبابية"، ضمن برنامج يهدف الى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مفهوم جديد لخدمة المجتمع والتفاعل مع هيئاته ومؤسساته.

وتتضمن المبادرة فرق تدريبية من طلبة 36 مدرسة ثانوية موزعة على محافظات الوطن، حيث يتم تدريبهم على مادتي "القيادة المجتمعية" و"ادارة المشاريع" باشراف معلمي الصفوف وموظفي انجاز. كما ستتاح للطلبة فرصة التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلية للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية في نهاية البرنامج. وفي ختام المشروع، ستُعقد مسابقة لاختيار "افضل مبادرة لعام 2025" من خلال لجنة تحكيم مختصة.

ومن جانبه، صرح السيد اسامة حرز الله، المدير الاقليمي لبنك الاسكان، بان البنك يولي اهتماما كبيرا بتقديم الدعم الدائم للمؤسسات الفلسطينية، وخاصة تلك التي تهدف الى تاهيل وتمكين المهارات القيادية والريادية للشباب. واكد ان هذه الرعاية تاتي ضمن التزام البنك بالمشاركة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية، بما يساهم في تطوير وبناء جيل من الشباب الواعي والقيادي.

من جهتها، شكرت المديرة العامة لانجاز فلسطين، رانيا قطينة، بنك الاسكان على دعمه المستمر لبرنامج "ابداعات شبابية"، الذي ينفذ للعام الخامس على التوالي ويستفيد منه اكثر من 500 طالب وطالبة من المدارس الثانوية في كافة انحاء الوطن. واكدت على دور انجاز في تعزيز قدرات الشباب وتوجيههم نحو خدمة مجتمعاتهم، مشددة على اهمية هذه الشراكات في تمكين الاجيال الصاعدة من تحقيق تاثير ايجابي ومستدام.

يُشار الى ان المبادرات سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وباشراف نخبة من المعلمين والمتطوعين، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة وتقديم تجربة تعليمية شاملة للطلبة المشاركين.

تؤكد إنجاز فلسطين من خلال هذه المبادرات التزامها برؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع متميز من الشباب القادرين على مواجهة التحديات وصنع التغيير الإيجابي في بيئتهم.