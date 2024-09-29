جامعة القدس الأولى بين الجامعات الفلسطينية بحسب تصنيف RUR العالمي المرموق

وطن: حصدت جامعة القدس المرتبة الأولى فلسطينيًا والمرتبة 840 عالميًا بحسب تصنيف (Round University Ranking (RUR العالمي، والذي يقدّم نظرة شاملة على الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات حول العالم، ويستند إلى 20 مؤشر مختلف يغطي جوانب متعددة مثل جودة التعليم، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية.

واعتمد تصنيف RUR البيانات المستخدمة في التقييم من قبل وكالة Clarivate Analytics العالمية، حيث أدرجت جامعة القدس في معظم تصنيفات المواضيع الأكاديمية ضمن تصنيف RUR 2024، ومن بينها مجال العلوم الطبية حيث احتلت المرتبة 574 عالميًا، مما يعزز من مكانتها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في هذا التخصص الحيوي.

وأكد رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك أن دخول الجامعة هذا التصنيف يأتي إثر جهودها المستمرة في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز الإنتاج البحثي لدى طلبتها وأكاديمييها بما يتماشى مع المعايير والمقاييس العالمية، إذ يعكس تقدم الجامعة التصنيفات العالمية سعيها الدؤوب لتحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي والعالمي.

وأضاف أ.د. أبو كشك أن هذه الإنجازات المتتابعة للجامعة يؤكد دورها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في فلسطين والمساهِمة في رفع مستوى التعليم العالي في المنطقة ككل، حيث تستمر الجامعة بدورها في العمل لتحقيق المزيد من التقدم والريادة بما يلبي احتياجات المجتمع العلمي الدولي ويطوّر من طلبتها وباحثيها.

وRUR هو نظام عالمي لتصنيف الجامعات أطلقته وكالة "RUR Ranking Agency" الروسية في عام 2010، ويقيّم فعالية 700 جامعة عالمية رائدة بناءً على 20 مؤشرًا موزّعًا على 4 مجالات رئيسية هي: التعليم، والبحث، والتنوع الدولي، والاستدامة المالية.

للمزيد حول تصنيف الجامعات حسب المجالات الأكاديمية لعام 2024 بحسب RUR، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://roundranking.com/universities/al-quds-university.html