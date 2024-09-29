شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الإثنين 30/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من الطيرة وتشمل: عمارة فلنة ومرة والمجاورين ،عمارة إسكندر خوري والمجاورين ،عمارة ماهر قدح والمجاورين ، جاليريا مول ،إسكان الغزاوي والمجاورين ،محول أبو شوشة والمجاورين ، إسكان بيت المستقبل والمجاورين ، مخبز فرن وعجين والمجاورين ، مضخة المجاري – بالقرب من مشتل أبو زكي والمجاورين ، شارع الكرمل ، عمارة بيسان 2 والمجاورين ، إسكانات العبيدي والمجاورين ، عمارة فيرونا 5 والمجاورين ، إسكانات المصطفى والمجاورين ، عمارة القصر والمجاورين ، عمارة شاهين والمجاورين ، حي المصايف ، جامعة القدس المفتوحة والمجاورين ، عمارة البحرين والمجاورين ، حي ردانا ، المجمع الترويحي والمجاورين ، إسكان لدادوة والمجاورين ، مسبح الصنوبر والمجاورين ، إسكان الصنوبر والمجاورين، المدرسة الصينية والمجاورين ، YMCA والمجاورين ، فلل البجة والمجاورين ، كلية مسقط والمجاورين ، قاعة ليفنت والمجاورين ، مدرسة زياد أبو عين والمجاورين ، عمارة رتيل والمجاورين ، مضخة المجاري – المصايف والمجاورين ، إسكان المهندسين والمجاورين ، مدراس الأوائل والمجاورين ، سوبرماركت الجاردنز والمجاورين ، شركة أوغريت والمجاورين ، إسكان الصفا والمروة والمجاورين ، فندق الريتنو والمجاورين ، مستشفى H-Clinic والمجاورين ، إسكان ترس 3 أبو فخيدة والمجاورين ، فلل ضراغمة والمجاورين ، إسكان الأندلس والمجاورين.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.