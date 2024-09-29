أولمرت يعترف للمرة الأولى باغتيال عماد مغنية

رام الله - وطن: اعترف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، بأن جيش الاحتلال كان وراء اغتيال عماد مغنية، القائد العسكري السابق لحزب الله، في عام 2008.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة 13 العبرية مساء السبت.

وكان أولمرت يشغل منصب رئيس الوزراء وقت حدوث عملية الاغتيال.

وكان مغنية قد اغتيل بانفجار سيارة في سوريا قبل 16 عاما. وفي عام 2015، أفيد بأن القتل كان عملية اغتيال مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إلا أن إسرائيل لم تعلن رسميا عن مسؤوليتها.

وقال أولمرت: “لم نتحدث عن ذلك في الماضي، ولكن أعتقد أنه يمكننا اليوم الاعتراف بهذه الحقيقة”.

وعندما سئل عن مزيد من التفاصيل، أكد أولمرت أن مغنية توفي بالفعل بسبب انفجار، حيث وضعت متفجرات تحت مؤخرة السيارة.