الحزب الشيوعي يدين اغتيال نصر الله: أيحسب "الفاشست" أن موت المقاوم موت القضية

رام الله - وطن: أدان الحزب الشيوعي اليوم الأحد، جريمة الاحتلال باغتيال الامين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله الجمعة الماضي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الحزب في بيان وصل وطن نسخة منه، أن استشهاد حسن نصر الله لن يضعف من عزيمة المقاومين في كل الميادين وسيزيد من اصرار محور المقاومة على مواصلة الكفاح والجهاد حتى تحرير فلسطين من نهرها لبحرها.

وأبرق الحزب برقية تعزية لحزب الله باستشهاد امينه العام القائد العام لمحور المقاومة قال فيها "نعزي أنفسنا ونعزي كل شرفاء الامة العربية والاسلامية وجموع محور المقاومة بكل الساحات والميادين".

وقال الحزب في بيانه "إننا ندرك في الحزب الشيوعي عظم الخسارة لفقدان الشهيد حسن نصر الله في هذه المعركة المصيرية ولكننا على ثقة بالنهج المقاوم الذي خط معالمه وسطر أحرفه بدمه ودماء وحدة المصير في محور المقاومة".