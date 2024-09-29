جيش الاحتلال يدفع نحو عمليات برية في لبنان

وطن: قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ترى أن هناك إمكانية لقيام جيش الاحتلال بتوغل بري محدود في لبنان مع قيام الجيش بتحريك قواته إلى الحدود.

لكن المسؤولين أكدا أن "إسرائيل" لا يبدو أنها اتخذت قرارا بشأن ما إذا كانت سقوم بالتوغل البري.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال بيتر ليرنر إن الجيش يستعد للقيام بتوغل بري، لكن هذا خيار واحد فقط قيد النظر.

وفي يوم الأربعاء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن بلاده تستعد لدخول محتمل لقوات برية إلى لبنان.

ونقلت قناة كان العبرية قولها ان الأمريكيين يعتقدون ان "إسرائيل" قد تكون بدأت عملية برية محدودة في لبنان، وقد تكون عمليات دخول محدودة لمناطق حدودية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" ان جيش الاحتلال يرى أن العدوان على لبنان يجب أن يتواصل ضد حزب الله، بل يدفع نحو عمليات برية لأن ذلك وفق تقديراته هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.

واضافت نقلا عن الجيش، أنه إذا توقف القتال في هذه المرحلة ضد حزب الله، فستتمكن إيران من استعادة قدرات حزب الله التي تضررت بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، وأن المؤسسة الأمنية ترى أن "نافذة زمنية محدودة قد فُتحت" لتنفيذ عملية برية، وهو ما قد يمنع حزب الله من التعافي وإعادة تأهيل قواته من الضربات التي تعرض لها.