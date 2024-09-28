سقوط صاروخ من لبنان.. وحرائق بمستوطنات شرق القدس

وطن: سقط صاروخ أطلق من لبنان، مساء اليوم السبت، شرق القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع حرائق.

وسمعت أصوات انفجارات ضخمة بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط صاروخ في مستوطنة معاليه أدوميم وانقطاع الكهرباء في محيط المستوطنة.

وقال جيش الاحتلال إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة "بنيامين" نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الصاروخ الذي عبر من لبنان تحطم في منطقة بالضفة وتسبب بحريق.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخًا أطلق من لبنان تسبب في نشوب حريق كبير في مستوطنة "معاليه مخماس" شرق القدس المحتلة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن أضرارا أصابت منزلا في منطقة "بنيامين" شرق القدس المحتله نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.