طوفان الأقصى في اليوم 359.. الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة والشهداء اكثر من 41 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ359، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

جددت مدفعية الاحتلال،قصف مناطق في شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالإضافة لاستهداف محيط منطقة "المصلبة" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 48 ساعة الماضية، 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن 52 شهيداً.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و586 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و 210 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ359: