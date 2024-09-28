القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ "فلسطين 2" ردًا على عدوان الاحتلال

وطن:أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية استهداف لمطار يافا المحتلة (بن غوريون) بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2" أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذا الهجوم يأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة، مستمرون في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري لن يتوقف إلا بعد وقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

كما أكد أن اليمن لن تتردد في رفع مستوى التصعيد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة والدفاع عن غزة ولبنان.