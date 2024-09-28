صنعاء تعاهد نصر الله على السير في درب المقاومة انتصاراً للمظلومين في فلسطين ولبنان

وطن: أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، اليوم السبت، الحداد 3 أيام، وتنكيس الأعلام بعد استشهاد القائد الكبير المجاهد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله في عدوانٍ إسرائيلي غادر على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي السياق، نعت حكومة التغيير والبناء في صنعاء اليمنية، استشهاد المجاهد الكبير حسن نصر الله، الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكّدت حكومة التغيير والبناء في صنعاء في بيانٍ لها "استمرار المسيرة الجهادية للشهيد القائد حسن نصر الله والدفاع عن القضايا العادلة سيستمر والنصر قادم بإذن الله".

وقال البيان إنّ "حسن نصر الله كان رمزاً من رموز الجهاد والمقاومة وصاحب رؤية وفعل استراتيجيين في مواجهة التحديات"، مضيفاً أنّ "الشهيد القائد حسن نصر الله أحرز انتصارات عظيمة في مواجهة أعداء الأمة كان لها الأثر الكبير في إعلاء راية الإسلام".

وهنّأ البيان "الأمة العربية والإسلامية بالنصر الشخصي الذي أحرزه القائد الشهيد حسن نصر الله حيث كان له دور بارز في تعزيز محور الجهاد والمقاومة ودعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وشدد البيان على أنّ "دماء القادة الشهداء لن تذهب سدى والاحتلال الإسرائيلي لن يحقق شيئاً من آماله بعمليته الجبانة"، مؤكداً أنّ "المقاومة لن تُكسر والروح الجهادية للإخوة المجاهدين في لبنان، وفي كل جبهات الإسناد ستقوى وستكبر وسيظل إخوتنا المجاهدون في حزب الله النموذج المعاصر الأرقى في ميدان القتال وساحة النزال".

كما أكّد البيان أنّ أحرار اليمن سيواصلون السير على درب الجهاد دفاعاً عن وطنهم وأرضهم وأمتهم وانتصاراً للمظلومين في فلسطين ولبنان بعطاءٍ غير محدود في سبيل الحق، داعياً "جميع الأحرار في العالم إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة، ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي وشريكه الأميركي".

دماء نصر الله ستكون لعنة تطارد "إسرائيل"

بدوره، تقدّم المتحدث باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام إلى أمة حزب الله وحركات التحرر حول العالم بعظيم المواساة على هذه الخسارة الفادحة برحيل القائد العظيم حسن نصرالله.

وقال عبد السلام إنّ "الشهيد القائد حسن نصرالله نال ما تمناه وهو وسام الشهادة بعد عقودٍ من الزمن مجاهداً مقداماً قلّ نظيره في التاريخ المعاصر".

كما أضاف أنّه ببركة القيادة الحكيمة للشهيد حسن نصر الله لحقت بـ"إسرائيل" والمستكبرين هزائم متتالية ودماؤه المقدسة ستكون لعنة تطارد الاحتلال حتى اقتلاعه.

ولفت عبد السلام إلى أنّ الأمة لم تعرف مع حسن نصر الله إلا الانتصارات، وختم حياته الجهادية بنصر الشهادة، مردفاً أنّ لوعة فراق الشهيد القائد حسن نصرالله لن تفتّ من عضد إخوانه من بعده بل تمنحهم قوة إلى قوتهم ليواصلوا طريق المقاومة والجهاد حتى النصر النهائي وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده.

وأكّد عبد السلام أيضاً، أنّ "استشهاد القائد حسن نصر الله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية".

من جانبه، صرّح عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، محمد البخيتي بأنّ اليمن "لن يترك إخوانه في لبنان، وسيصعّد عملياته العسكرية ضد الكيان الغاصب".

النصر سيكون العاقبة المحتومة

من جانبه، قال المجلس السياسي الأعلى في اليمن في بيانٍ له إنّ "عطاء نصر الله وجهاده تتوج بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله، بعد مسيرة حافلة بالجهاد".

كما توجّه المجلس السياسي بـ"أحرّ التعازي وخالص المواساة إلى أسرة حسن الكريمة وإلى حزب الله ومجاهديه والشعب اللبناني والأمة الإسلامية".

وشدد على أنّ "العاقبة المحتومة ستكون النصر وزوال الاحتلال الإسرائيلي وكيانه الموقت"، متابعاً أنّه "مهما بلغت التضحيات فإنّ استشهاد سماحة القائد حسن نصر الله إنما سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية".

واليوم السبت، زفّ حزب الله أمينه العام حسن نصر الله شهيداً على طريق القدس وفلسطين، معلناً أنّه "انتقل إلى جوار ربه شهيداً عظيماً وقائداً بطلاً، ملتحقاً بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".