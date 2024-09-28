مستوطنون يعتدون على راعي أغنام في دير استيا ويهددونه بالسلاح

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على راعي أغنام أثناء رعيه أغنامه، شمال بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت، وقاموا بتهديده بالسلاح.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، إن اربعة من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطن غسان سلمان (28 عاما)، أثناء رعيه أغنامه في أرض الرعوية في منطقة الظهور، واعتدوا عليه بالضرب، ورش غاز الفلفل في عينيه.

وأضاف، أن المستوطنين هددوا المواطن سلمان بالسلاح لمغادرة الأرض، وحاولوا سرقة أغنامه.

بدوره، أوضح رئيس بلدية دير استيا فراس ذياب، أن عائلة سلمان، والتي تعمل في تربية المواشي منذ سنوات، تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين المقيمين في البؤرة التي أقاموها في منطقة الظهور قبل أشهر.

وأكد أن هجمات المستوطنين تكررت خاصة في الأيام الأخيرة على رعاة الأغنام في محافظة سلفيت.