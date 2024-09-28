حزب الشعب ينعى المناضل الكبير والقائد حسن نصر الله ويؤكد أن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة الشعوب

وطن: ينعى حزب الشعب الفلسطيني إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني وشعوبنا العربية وأحرار العالم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.





وفي بيان وصل لوطن نسخة عنه:



ينعى حزب الشعب الفلسطيني إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني وشعوبنا العربية وأحرار العالم، القائد والمناضل الكبير حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي استشهد في جريمة الاغتيال الجبانة التي ارتكبتها دولة الاحتلال والإرهاب الصهيوني أمس الجمعة في العاصمة بيروت، ليلتحلق بكوكبة من قادة ومناضلي مقاومة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني الذين قضوا في مجابهة عدوان الاحتلال الصهيوني - الأمريكي.

وفي الوقت الذي يدين فيه وبأشد العبارات جريمة الاغتيال الجماعية التي اقترفها جيش الاحتلال، وراح ضحيتها نصر الله وعدد من قيادات وكوادر حزبه ومواطنين لبنانيين آخرين، يعبر حزب الشعب بكل هيئاته الحزبية وكوادره ورفيقاته ورفاقه وأنصاره، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وللشعب اللبناني الشقيق ولحزب الله، بالراحل نصر الله ورفاقه الذين استهدفوا معه في عملية الاغتيال.

إن هذه الجريمة، ورغم قساوتها على الشعبين اللبناني والفلسطيني والشعوب العربية ومقاومتها المشروعة للاحتلال والعدوان، فإنها لن تنال من عزيمة وإرادة شعوبنا من أجل دحر الاحتلال والعدوان، وإن الشعبين اللبناني والفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم، لا يمكن ان يستسلموا لهذا الانفلات العدواني الغاشم لدولة الاحتلال، وإنما سيزيد ذلك من التصميم على لجم الهيمنة الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، ومن أجل تحقيق الحرية والاستقلال لفلسطين وحماية وتعزيز مصالح وسيادة شعوب ودول المنطقة.

المجد والخلود للشهداء والنصر للشعبين اللبناني والفلسطيني

حزب الشعب الفلسطيني