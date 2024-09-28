اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الأحد 29/9/2024

أجزاء من بيتونيا وتشمل: عمارة الوفاق والمجاورين ، المهدي للسيارات سابقا والمجاورين ، عمارة عليان والمجاورين ، البنك العربي والمجاورين ، كازية عطاري وعليان والمجاورين ، سوبرماركت الشني والمجاورين ، عمارة عين الشمس والمجاورين ، ملحمة زهرة المدائن والمجاورين ، شركة الندى للغاز والأجهزة الكهربائية والمجاورين ، دوار الفواكه والمنطقة المحيطة ، بنك فلسطين والمجاورين ، سوبرماركت بغداد والمجاورين ، الكلية العصرية والمجاورين ، شركة مفرزات الهناء والمجاورين ، روضة نور الهدى والمجاورين ، الإسكان الفلسطيني والمجاورين ، عمارة نادر نصار والمجاورين ، سوبرماكت حسونة والمجاورين ، شركة بن ازحيمان والمجاورين ، مستودعات أيوب عيسى والمجاورين ، إسكان بدير والمجاورين ، شركة دار الشفاء للأدوية والمجاورين ، شركة سنقرط للصناعات البلاستيكية والمجاورين ، مفرق ال 17 والمنطقة المحيطة ، الكروم الشمالية ، عمارة الشوعاني والمجاورين ، قصر أبو سلطان والمجاورين ، شركة أبناء الحاج عبدالهادي صرصور والمجاورين , كازية الخواجا والمجاورين ، منطقة الخبطة كاملا ، عمارة الشعلة والمجاورين ، البياع لمواد البناء والمجاورين ، مفروشات القلعة والمجاورين ، سوبرماركت كاش أند كاري والمجاورين ، مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية والمجاورين ، إسكان محمد عودة والمجاورين ، مدرسة بيتونيا الأساسية العليا للذكور والمجاورين ، مبنى إدارة الشؤون الإدارية (وزارة الداخلية) والمجاورين ، شركة أبو خضر للسيارات والمجاورين ، مستودعات شركة كهرباء محافظة القدس والمجاورين ، شركة مرجان لتعبئة المياه والمجاورين ، شركة قرش للسيارات والمجاورين ، عين عريك ، دير بزيع ، كفر نعمة ، بلعين ، شركة باطون شماسنة في خربثا بني حارث والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.